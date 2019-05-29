Президент РФ предложил продолжить унификацию экономической политики в ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин в среду, 29 мая, заявил, что рост торговли стран-членов ЕАЭС с третьими государствами говорит о позитивном эффекте от евразийской интеграции. По его словам, Москва предлагает продолжить в Евразийском экономическом союзе работу по гармонизации законодательной базы в сфере экономики.

«Более слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области экономики», — сказал президент РФ.

Россия выступает за продолжение гармонизации административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес, продолжил Путин. Нужно усовершенствовать координацию политики стран в ключевых направлениях и отраслях, ввести наднациональное регулирование банковской сферы и финансового сектора, медицины и фармацевтики, транспорта, нефтегазовой промышленности.