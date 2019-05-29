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 США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»

США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»
12:52   29 Мая 2019
Весь мир

США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»

США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»

США c союзниками делают все возможное, чтобы сохранить военное присутствие на юге Сирии. Лагерь «Эр-Рукбан» является главным аргументом, используемым Западом для объяснения своей якобы гуманитарной миссии. ФАН рассказало о новых методах США и их сторонников удержать беженцев в зоне своей оккупации под Ат-Танфом.

Американское государство желает убедить международное сообщество в том, что якобы людям, которые несколько лет назад оказались в «Рукбане», идти некуда. Однако благодаря усилиям сирийского правительства уже свыше 13 тысяч беженцев смогли покинуть печально известный лагерь. В центрах временного размещения в городе Хомс они получают воду, еду, одежду, медпомощь и необходимые лекарства.

Но США при этом пытаются добиться от ООН более частых поставок гумпомощи в лагерь. Страны международной коалиции уверяют, будто бы жители лагеря сами хотят оставаться в «Эр-Рукбане».

Однако по прежнему никто не может решить проблему с нехваткой воды в лагере, в результате у его жителей нет даже минимального запаса питья. За все время существования лагеря американцы ни разу не смогли обеспечить людей достаточным ее количеством.

США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»

Западные медиа, чтобы как-то обелить США, пытаются обвинить законное сирийское правительство в «затруднении поставок гуманитарной помощи в лагерь». СМИ не брезгуют игрой на сострадании аудитории, которая явно готова пожалеть несчастных местных обитателей.

Однако информация, тиражируемая проамериканскими СМИ, ничто иное как просто очередная провокация, призванная продлить ужасающее существование «Эр-Рукбана» в интересах Вашингтона. Такое мнение в беседе с агентством выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов

Он напомнил, что США сами ранее мешали осуществлять доставку гуманитарной помощи в лагерь, а те грузы, которые все же туда попадали, преимущественно отбиралась боевиками, а жители не получали ровным счетом ничего.

США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»

«Это только приближает наступление полномасштабной катастрофы в «Эр-Рукбане», но американцам выгодно его сохранение, и потому они продолжают прибегать ко всяческим ухищрениям, а мы слышим очередные беспочвенные обвинения со стороны Штатов в адрес  официального Дамаска. Кроме того, отчаявшиеся местные обитатели — это крупный ресурс живой силы, они вербуются в базирующиеся на базе «Ат-Танф» антиправительственные исламистские бандформирования», — подчеркнул эксперт.

По мнению Долгова, США любыми способами препятствуют развитию мирного процесса в Сирии. Он уверен, что Вашингтону важно поддержание районов сохранения напряженности, где могли бы базироваться радикалы и продолжили бы формироваться антиправительственные вооруженные группировки.

«Ат-Танф — одна из главных таких областей», — добавил эксперт.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #эр-рубкан

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