США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»

США c союзниками делают все возможное, чтобы сохранить военное присутствие на юге Сирии. Лагерь «Эр-Рукбан» является главным аргументом, используемым Западом для объяснения своей якобы гуманитарной миссии. ФАН рассказало о новых методах США и их сторонников удержать беженцев в зоне своей оккупации под Ат-Танфом.

Американское государство желает убедить международное сообщество в том, что якобы людям, которые несколько лет назад оказались в «Рукбане», идти некуда. Однако благодаря усилиям сирийского правительства уже свыше 13 тысяч беженцев смогли покинуть печально известный лагерь. В центрах временного размещения в городе Хомс они получают воду, еду, одежду, медпомощь и необходимые лекарства.

Но США при этом пытаются добиться от ООН более частых поставок гумпомощи в лагерь. Страны международной коалиции уверяют, будто бы жители лагеря сами хотят оставаться в «Эр-Рукбане».

Однако по прежнему никто не может решить проблему с нехваткой воды в лагере, в результате у его жителей нет даже минимального запаса питья. За все время существования лагеря американцы ни разу не смогли обеспечить людей достаточным ее количеством.

Западные медиа, чтобы как-то обелить США, пытаются обвинить законное сирийское правительство в «затруднении поставок гуманитарной помощи в лагерь». СМИ не брезгуют игрой на сострадании аудитории, которая явно готова пожалеть несчастных местных обитателей.

Однако информация, тиражируемая проамериканскими СМИ, ничто иное как просто очередная провокация, призванная продлить ужасающее существование «Эр-Рукбана» в интересах Вашингтона. Такое мнение в беседе с агентством выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Он напомнил, что США сами ранее мешали осуществлять доставку гуманитарной помощи в лагерь, а те грузы, которые все же туда попадали, преимущественно отбиралась боевиками, а жители не получали ровным счетом ничего.

«Это только приближает наступление полномасштабной катастрофы в «Эр-Рукбане», но американцам выгодно его сохранение, и потому они продолжают прибегать ко всяческим ухищрениям, а мы слышим очередные беспочвенные обвинения со стороны Штатов в адрес официального Дамаска. Кроме того, отчаявшиеся местные обитатели — это крупный ресурс живой силы, они вербуются в базирующиеся на базе «Ат-Танф» антиправительственные исламистские бандформирования», — подчеркнул эксперт.

По мнению Долгова, США любыми способами препятствуют развитию мирного процесса в Сирии. Он уверен, что Вашингтону важно поддержание районов сохранения напряженности, где могли бы базироваться радикалы и продолжили бы формироваться антиправительственные вооруженные группировки.