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Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику

Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику

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12:34   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику

Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику. Об этом он заявил в среду, 29 мая,  в эфире украинского телеканала «1+1». 

Он отметил, что скучал по стране и в первую очередь хочет встретиться с друзьями, а вот с возвращением в политические процессы он постарается быть осторожнее. 

На вопрос, не хочет ли он стать премьером, Саакашвили напомнил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко три раза предлагал ему стать главой кабмина, но постоянно получал отказ.

«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя в этой должности», — сказал Саакашвили. 

Накануне, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский отменил действие указа Порошенко о лишении гражданства бывшего губернатора Одесской области. После этой новости Саакашвили заявил, что в среду во второй половине дня приедет в Киев. 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #саакашвили #политика

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