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12:47   29 Мая 2019
Россия

«Аэрофлот» назвал слова Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 попыткой давления

«Аэрофлот» назвал слова Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 попыткой давления

Публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в эфире телеканала «Губерния» о том, что причиной катастрофы на рейсе SU1492 Москва – Мурманск «на 100% стал человеческий фактор» является неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию МАК и следственные органы, а также подготовить общественное мнение определенным образом.

Компания «Аэрофлот» не получила официального заключения комиссии, о котором говорил Сергей Фургал в телевизионном эфире, в котором говорилось бы, что сгоревший самолет «технически находился в идеальном состоянии».

Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, которое в среду приводит агентство «Интерфакс». При этом в «Аэрофлоте» потребовали от хабаровского губернатора представить подтверждение озвученной им версии, отметив, что в случае, если они не будут представлены, компания потребует официального опровержения.

«Аэрофлот» назвал слова Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 попыткой давления

В заключение, перевозчик призвал СМИ не спекулировать на теме трагедии, произошедшей в аэропорту Шереметьево 5 мая, и дождаться официальных результатов расследования.

«Спекуляция любыми фактами способствуют росту социальной напряженности. Собственные толкования обстоятельств произошедшего события и обнародование каких- либо версий на основе разрозненных фактов является домыслом, - заявили в «Аэрофлоте, добавив также: - Для достоверного освещения расследования катастрофы любую информацию для обнародования в СМИ необходимо получать исключительно от органа, проводящего расследование или с его разрешения».

Напомним: самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот», который должен был выполнить вечером 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, принял решение вернуться в аэропорт вылета спустя несколько минут после взлета из-за того, что в лайнер попала молния. Во время посадки самолет загорелся, в результате чего из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

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Автор: Александр Люблинский
#аэрофлот #расследование #шереметьево #комиссия #суперджет

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