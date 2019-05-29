ЦИК надеется на скорейшее подписание законов о цифровых формах голосования
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 29 мая, заявила, что рассчитывает на скорейшее подписание российским лидером Владимиром Путиным законов о проведении экспериментов по созданию цифровых избирательных участков и дистанционному голосованию в Москве.
«Мы надеемся, что президент подпишет эти законы», — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.
В единый день голосования 8 сентября на территории Москвы будет проведено 2 эксперимента: по голосованию на 30-ти цифровых избирательных участках и по организации дистанционного голосования через портал https://t.co/z0srE6ud9S на выборах в Мосгордуму.— ЦИК России (@CIKRussia) 29 мая 2019 г.
Совет Федерации 22 мая принял пакет законов о цифровых избирательных участках, которые позволят россиянам, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, поучаствовать в выборах. Ранее группа депутатов внесла в Государственную думу проекты, предусматривающие при проведении выборов 8 сентября 2019 года наделение ряда избирательных участков в столице статусом цифровых.
#Заседание202 Принять участие в электронном голосовании смогут избиратели из нескольких избирательных округов Москвы, при этом они смогут выбрать, какой способ для них более удобен - традиционное голосование на избирательном участке или голосование через интернет— ЦИК России (@CIKRussia) 29 мая 2019 г.