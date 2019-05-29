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12:09   29 Мая 2019
Россия

ЦИК надеется на скорейшее подписание законов о цифровых формах голосования

ЦИК надеется на скорейшее подписание законов о цифровых формах голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 29 мая, заявила, что рассчитывает на скорейшее подписание российским лидером Владимиром Путиным законов о проведении экспериментов по созданию цифровых избирательных участков и дистанционному голосованию в Москве.

«Мы надеемся, что президент подпишет эти законы», — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

 

Совет Федерации 22 мая принял пакет законов о цифровых избирательных участках, которые позволят россиянам, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, поучаствовать в выборах. Ранее группа депутатов внесла в Государственную думу проекты, предусматривающие при проведении выборов 8 сентября 2019 года наделение ряда избирательных участков в столице статусом цифровых.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #цик #памфилова

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