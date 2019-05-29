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13:39   29 Мая 2019
Россия

Макаревич и Ахеджакова придут поддержать обвиняемого в педофилии правозащитника

Макаревич и Ахеджакова придут поддержать обвиняемого в педофилии правозащитника

 

В московском Сахаровском центре состоится встреча в поддержку главы правозащитного центра «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева. Он ждет суда в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери.

По данным следствия, мужчина три года фотографировал девочку в разных позах. Сам историк уверял, что делал снимки для органов опеки, чтобы те убедились в отсутствии синяков и ссадин на теле ребенка. Кроме того, мужчине инкриминируют незаконное хранение охотничьего ружья с кустарной модификацией.

Макаревич и Ахеджакова придут поддержать обвиняемого в педофилии правозащитника

Деятели культуры следователям не верят. В защиту Дмитриева выступили писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков, музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев. Они считают дело главы «Мемориала» сфабрикованным.

На встречу в Москве собираются прийти актриса Лия Ахеджакова, писательница Людмила Улицкая и музыкант Андрей Макаревич, пишут Nation News. Запланированы выступление музыкантов, писателей и фуршет. Организаторы объявили сбор денег, которые пойдут на поддержку семьи обвиняемого. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего в Карелии места захоронения жертв политический репрессий. 

Макаревич и Ахеджакова придут поддержать обвиняемого в педофилии

На сайте центра обвинения против правозащитника называют «лживыми». Издание напоминает, что представители оппозиции ранее пытались помочь активистам движения «Весна» в Петербурге — Владимиру Казаченко и Вадиму Тишкину. Молодые люди, по данным следствия, предавались любовным утехам с несовершеннолетней, а в перерывах употребляли наркотики с агитплакатов Алексея Навального. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

Nation News отмечает, что в педофили уличили помощника Юрия Дмитриева Сергея Колтырина. Суд установил, что последний и его любовник надругались над 13-летним юношей, а процесс сняли на видео. Колтырина приговорили к девяти годам колонии.

 

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Автор: Петр Сидоров
#мемориал #дмитриев #весна #казаченко

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