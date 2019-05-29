Путин одобрил идею засчитывать трудовой стаж на территории ЕАЭС при расчете пенсий

Российский президент Владимир Путин поддержал новый формат расчета пенсионных выплат, который будет учитывать стаж работы на территории Евразийского экономического союза. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Нур-Султане 29 мая.

Такое соглашение подготовила Евразийская комиссия. Глава России уверен, что для человека, который проработал всю жизнь, «это имеет очень важное значение».

«Будет неважно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — объяснил он принцип.

Документ еще больше обеспечит права и интересы граждан стран-участников союза, когда вступит в силу, считает Путин.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер прибыл в столицу Казахстана. Очередное заседание ЕАЭС приурочено к пяти годам с момента создания объединения. На мероприятии члены Высшего совета подведут итоги работы за этот период, наметят дальнейшие пути деятельности, утвердят ключевые ориентиры макроэкономической стратегии стран-участниц на 2019-2020 годы, а также обсудят вопросы международного сотрудничества союза.