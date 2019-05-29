Следствие просит арестовать подростка, напавшего на школьницу в школе под Саратовом

Следствие направило в суд ходатайство о заключении под стражу на два месяца подростка, который напал с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщает РИА Новости в среду, 29 мая, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Накануне 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск во время занятий поднялся на второй этаж учебного заведения, бросил в класс, где находились его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре.

По информации СК РФ, после этого подросток на лестнице ударил 12-летнюю девочку топором по голове и попытался скрыться. Юношу задержали. Против него заведено уголовное дело.