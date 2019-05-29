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12:08   29 Мая 2019
Россия

Путин оценил перспективы развития сотрудничества ЕАЭС с Африканским Союзом

Путин оценил перспективы развития сотрудничества ЕАЭС с Африканским Союзом

Глава государства Владимир Путин пригласил руководство Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится 24 октября в Сочи. Речь об этом зашла на расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического Совета.

«Как представляется, есть хорошие перспективы и для развития взаимовыгодных контактов ЕврАзЭС со странами и интеграционными объединениями Африканского континента», — сказал президент.

Путин добавил, что сейчас готовится меморандум о взаимодействии ЕЭК с Африканским Союзом. По его мысли, документ можно будет подписать на полях сочинского саммита, если комиссия будет к этому готова.

Кроме того, президент оценил взаимодействие ЕАЭС с другими зарубежными партнерами. Он отметил, что в среду, 29 мая, будет принято решение о подписании соглашения о Зоне свободной торговли с Сербией. Идут переговоры по такому же документу с Сингапуром. Также Россия рассчитывает на динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #еэк #африканский союз

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