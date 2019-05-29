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11:49   29 Мая 2019
Россия

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о финансовых маркетплейсах

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о финансовых маркетплейсах

Комитет Госдумы по финансовому рынку в среду, 29 мая, порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении два законопроекта о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

Первый законопроект определяет основы деятельности операторов маркетплейса​​​. Предполагается, что расчеты проведут с помощью специального счета оператора маркетплейса или системы быстрых платежей Центрального банка РФ. Согласно документу, предусматривается создание специального реестра, в котором отразят информацию об обязательствах банка перед потребителем. Минимальный размер собственных денег оператора электронной платформы — 100 миллионов рублей.

Вторым проектом предложили изменить законодательство, в том числе определить специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, который открыли с помощью маркетплейса. Агентство по страхованию вкладов выплатит возмещение на специальный счет оператора маркетплейса.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #гд #маркетплейс

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