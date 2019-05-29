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12:02   29 Мая 2019
Россия

Фургал заявил, что причиной трагедии с SSJ100 официально назван человеческий фактор

Фургал заявил, что причиной трагедии с SSJ100 официально назван человеческий фактор

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал озвучил официальное заключение комиссии по аварии с самолетом SSJ100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая текущего года, когда в результате пожара, вспыхнувшего в самолете при аварийной посадке, погиб 41 человек.

Выступая в эфире телеканала «Губерния», Фургал рассказал о том, что говорилось в техническом заключении комиссии, поступившем в распоряжение правительства региона. По его словам лайнер был признан полностью исправным – двигатели работали исправно до самой последней минуты, причиной трагедии стал человеческий фактор.

«На высокой скорости пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок. Первая ошибка — под неправильным углом начали садиться. На третьем ударе стойки шасси пробили баки, полилось топливо, и самолёт загорелся», - заявил Сергей Фургал.

Также губернатор добавил, что о сворачивании проекта  SSJ100 не может быть и речи, напротив – этот проект планируется развивать.

Фургал заявил, что причиной трагедии с SSJ100 официально назван человеческий фактор

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Автор: Александр Люблинский
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