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11:36   29 Мая 2019
Россия

Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город – мои возможности» в Петербурге

Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город – мои возможности» в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 29 мая, во время пресс-конференции дал старт кадровому конкурсу «Мой город – мои возможности», являющемуся продолжением программы по кадровому обновлению, которую врио инициировал ранее. Об этом сообщают «Невские Новости».

Конкурс был организован при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Его главной целью является привлечение на работу в Смольный энергичных руководителей, чтобы предоставить петербургской молодежи новые карьерные возможности.

Принять участие в нем могут молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, которые хотели бы занимать государственные и муниципальные должности. Победители конкурса «Мой город – мои возможности» попадут в кадровый резерв, и смогут получить работу в органах власти. Кроме того, участвовать в конкурсе смогут и состоявшиеся руководители не старше 55 лет. 

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #конкурс

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