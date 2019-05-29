Кузнецова поддержала идею о запрете доступа посторонних на пляжи детских лагерей
Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала продумать, как можно будет реализовать инициативу о запрете посторонним посещать пляжи детских лагерей.
«Важно, как это будет практически реализовано, каким будет механизм реализации», — сказала она.
Ранее появилась информация, что российские власти хотят запретить доступ посторонних на пляжи на территории детских лагерей.
Кроме того, Кузнецова призвала учить детей плавать и заниматься благоустройством пляжей. Она отметила, что прошлым летом в России погибли 492 ребенка, 343 из них утонули.
«Мы не знаем, куда детское любопытство может завести. Моя личная убежденность, — что надо учить детей плавать, не обязательно, чтобы они стали чемпионами, но они должны уметь держаться на воде», — сказала омбудсмен.