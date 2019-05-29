Кузнецова поддержала идею о запрете доступа посторонних на пляжи детских лагерей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала продумать, как можно будет реализовать инициативу о запрете посторонним посещать пляжи детских лагерей.

«Важно, как это будет практически реализовано, каким будет механизм реализации», — сказала она.

Ранее появилась информация, что российские власти хотят запретить доступ посторонних на пляжи на территории детских лагерей.

Кроме того, Кузнецова призвала учить детей плавать и заниматься благоустройством пляжей. Она отметила, что прошлым летом в России погибли 492 ребенка, 343 из них утонули.