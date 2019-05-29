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11:24   29 Мая 2019
Россия

РФ надеется на сохранение хороших отношений с Австрией

РФ надеется на сохранение хороших отношений с Австрией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 29 мая, сообщил, что происходящие события в Австрии — исключительно внутреннее дело республики. По его словам, РФ надеется, что отставка австрийского канцлера Себастьяна Курца не повлияет на диалог Москвы с Веной.

«Мы следим за развитием ситуации, но это исключительно внутреннее дело Австрии», — сказал Песков.

Казус, который спровоцировал отставку Курца, безусловно, не имел и не может иметь никакого отношения к РФ, продолжил представитель Кремля. Москва рассчитывает, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, не только уволил министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #песков #австрия #общество

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