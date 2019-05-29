РФ надеется на сохранение хороших отношений с Австрией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 29 мая, сообщил, что происходящие события в Австрии — исключительно внутреннее дело республики. По его словам, РФ надеется, что отставка австрийского канцлера Себастьяна Курца не повлияет на диалог Москвы с Веной.
«Мы следим за развитием ситуации, но это исключительно внутреннее дело Австрии», — сказал Песков.
Казус, который спровоцировал отставку Курца, безусловно, не имел и не может иметь никакого отношения к РФ, продолжил представитель Кремля. Москва рассчитывает, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, не только уволил министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
„Das Salz in der Suppe der #Politik ist das Ringen um das #Gemeinsame im Sinne des Gemeinwohls.“ – Die #Bundesregierung wurde heute von ihrem Amt enthoben und gleichzeitig mit der interimistischen Fortführung der Geschäfte betraut. https://t.co/MJcyg7JvC1 pic.twitter.com/mkJzND0QqJ— A. Van der Bellen (@vanderbellen) 28 мая 2019 г.