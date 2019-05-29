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11:44   29 Мая 2019
Россия

Совфед одобрил упрощение приема на контрактную службу в Росгвардию

Совфед одобрил упрощение приема на контрактную службу в Росгвардию

Совет Федерации одобрил закон, который нацелен на упрощение приема на службу по контракту в войска национальной гвардии для лиц со специальными званиями полиции. Заседание верхней палаты прошло в среду, 29 мая.

«Прием может осуществляться без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, психологического отбора, проверки соответствия уровню образования, квалификации и физической подготовки», — указано в сопроводительной записке к документу.

К тому же, президент России может распорядится о переводе сотрудников Росгвардии на военную службу без повторного подтверждения квалификации.

Совфед одобрил упрощение приема на контрактную службу в Росгвардию

В частности, документ регулирует присвоение соответствующих воинских званий при поступлении в ряды национальной гвардии, а также сохранение и зачет времени пребывания в звании при присвоении последующих. Закон полностью сохраняет социальные гарантии для сотрудников и дает возможность вступить на службу в возрасте старше 40 лет.

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Автор: Анна Манц
#совфед #закон #росгвардия

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