Почему Саакашвили так спешит на Украину

Михаил Саакашвили возвращается на Украину. Указом нового президента Владимира Зеленского он вновь «обрел» украинский паспорт, а сегодня уже спешит в Киев. Отчего такая спешка и чем именно будет заниматься на Украине экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области.

Выполняя заветы Путина

В том, что это рано или поздно произойдет, не сомневался не только сам Михо Саакашвили, но и президент России Владимир Путин, который месяц назад даже пошутил по этому поводу:

«Что касается свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича. Он был незаконно лишен гражданства и выслан из страны. Следовало бы восстановить его в правах...», - рассуждал президент РФ.

Но в этой шутке была только доля шутки, причем очень малая. Все, кто варится на украинской политической кухне и разбирается в тонкостях местной политики, прекрасно понимали, что после провала Петра Порошенко на президентских выборах, Михаила Николозовича вновь мобилизуют на украинский «фронт» и поручат ему одно из тех дел, которые он умеет делать лучше всего.

Саакашвили лучший цербер против Порошенко

Еще во времена Михомайдана (зима 2017-18 годов) главным направлением деятельности бывшего Одесского губернатора стала критика его недавнего друга и партнера Петра Порошенко. Ничего личного, как говорят патроны Михо. Пока Петр Порошенко устраивал Вашингтон, он был для Саакашвили другом, а как только начал играть за спиной США в свою игру, из своего «сукина сына» превратился в коррупционера и диктатора.

Но и с уходом Порошенко фронт работ у Саакашвили на Украине не уменьшился. Что сегодня нужно американцам? Во-первых, обеспечить невозможность изменения внешнего курса Украины – а значит нужно «помочь» Зеленскому выбрать нужный вектор международной политики. А это лучше всего сделать при помощи Верховной Рады, в которой так называемые «проамериканские демократические силы», будут иметь если не большинство, то как минимум золотую акцию.

И Саакашвили как раз тот человек, который может в условиях временного цейтнота (а на выборы отводится всего 60 дней, которые уже пошли) быстро устроить красивую избирательную кампанию и усилить любую нужную заокеанским шефам партию; будь то пропрезидентская «Слуга народа» или его собственный «демократический Рух». Последняя сегодня вполне может при поддержке лояльных СМИ (а это США обеспечат) преодолеть 5% избирательный барьер и войти в Раду своей отдельной фракцией.

Но это интерес США. А в чем интерес Зеленского? Саакашвили просто незаменим в качестве критика Петра Порошенко, что будет особенно актуально для нового президента, который сегодня сам находится под нещадными ударами критиков, и которому не с руки с высоты своего нынешнего положения опускаться до уровня предшественника.

Любящий сын двух «отчизн» и настоящий «патриот»

Таким образом у Михаила Саакашвили на Украине в ближайшее время будет масса работы и он вполне может стать не только депутатом Верховной Рады, но и лидером одной из парламентских фракций.

И тут самое время оценить деяния Михаила Николозовича на политическом поприще, и на его примере составить портрет того самого настоящего «патриота» американского разлива, который меняет … Родину и друзей как одноразовые перчатки.

До того момента, пока его не вынес на свалку истории грузинский народ, он был депутатом и президентом страны, которой давал присягу и быть с которой обещал до конца.

«До конца» не получилось. Уже очень скоро экс-президент вспомнил, что его второй родиной была Украина и именно с ней он далее свяжет свою судьбу (что не помешало его супруге и ребенку на всякий случай оставаться в подданстве короля Нидерландов).

По просьбе американских шефов, которым в 2015 году Петр Порошенко не смел отказать, ему дали «удел» — Одесскую область, где затерявшийся между двумя родинами блудный сын так и не смог развернуться по-настоящему.

Летом 2016-го, еще будучи одесским губернатором, но уже находясь в конфликте с Петром Порошенко, Саакашвили вновь вспомнил, что он грузин и … лидер грузинской оппозиции. Правда, это «помутнение рассудка» быстро прошло. О своем истинном грузинстве экс-президент страны забыл сразу после оглашения результатов парламентских выборов, которые его партия с треском проиграла.

И вслед за этим он лишился и своей должности на Украине. Причем, сразу на следующий день, как только патроны Саакашвили - американские демократы проиграли президентскую кампанию Дональду Трампу.

Как только его бывший друг Петр Порошенко лишил его украинского паспорта, Саакашвили вновь вспомнил, что он революционер и попытался устроить на своей второй Родине третий, но неудачный майдан, после чего тихо и мирно жил в Нидерландах в течение года «на попечении супруги».

Саакашвили уже год не вспоминал о своих украинских корнях, но судьба сделала очередной зигзаг. Когда стало понятно, что дни Порошенко сочтены, ему опять выпала очередная командировка на «вторую Родину».

Итак, Михаил Саакашвили сегодня должен прибыть на Украину. Получится ли ему еще раз реализовать свои планы или его вновь ждет провал – поглядим. Но точно можно сказать одно – с ним на Украине будет не скучно.

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