Цзиньпин поучаствует в ПМЭФ
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию 5–7 июня, чтобы поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Лу Кан на брифинге 29 мая.
«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — сообщил он.
В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге пройдет с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».
Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. #ПМЭФ2019 состоится 6–8 июня 2019 года. Ключевая тема мероприятия: «Формируя повестку устойчивого развития» pic.twitter.com/UdwQHW0tkq— ПМЭФ (@forumspbru) May 20, 2019