Цзиньпин поучаствует в ПМЭФ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию 5–7 июня, чтобы поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Лу Кан на брифинге 29 мая.

«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — сообщил он.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге пройдет с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».