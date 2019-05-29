Песков подтвердил, что Путин встретится с Моди на саммите ШОС в июне

Глава государства Владимир Путин встретится на предстоящем саммите ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди. Об этом в среду, 29 мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они будут вместе там, так или иначе увидятся на полях», — сказал он.

Ранее издание The Times of India, ссылаясь на источники, сообщило, что Моди рассчитывает провести в рамках ШОС встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит ШОС пройдет 13-14 июня в столице Киргизии, городе Бишкеке. Членами организации являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.