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 США все еще не доказали, что Huawei угрожает нацбезопасности страны

США все еще не доказали, что Huawei угрожает нацбезопасности страны
10:57   29 Мая 2019
Весь мир

США все еще не доказали, что Huawei угрожает нацбезопасности страны

США все еще не доказали, что Huawei угрожает нацбезопасности страны

Американское правительство до сих пор не доказало, что китайская компания Huawei угрожает национальной безопасности США, сообщил главный специалист по правовым вопросам организации Сун Люпин на пресс-конференции 29 мая.

Он напомнил, что Белый дом не раз использовал закон, администрацию и дипломатию как инструменты для подавления Huawei. Конгресс утвердил законопроект о виновности компании, при этом даже не дав ей защититься и опровергнуть выдвинутые заявления.

«Беспрецедентно, чтобы сверхдержава использовала мощь государственной машины для оказания давления на частную компанию, для подрыва ее деятельности», — цитирует эксперта РИА Новости.

США все еще не доказали, что Huawei угрожает нацбезопасности страны

Также Люпин предупредил другие организации, что их может постигнуть подобная участь. По его словам, американцы «создали опасный прецедент».

«Крайне несправедливо, что такая сильная страна как США, прибегла к использованию все своей государственной мощи, а также пустила в ход дипломатические ресурсы по всему миру, чтобы подавить одно частное предприятие», — подчеркнул специалист.

Он уверен, что таким образом Штаты пытаются нагнать искусственную безопасность в киберпространстве, тем самым скрывая реальные проблемы. Для Huawei же противостояние угрозам в данной сфере — руководящий принцип.

США все еще не доказали, что Huawei угрожает нацбезопасности страны

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список в середине мая. Теперь китайский производитель не может приобретать американские технологии и компоненты. Также Huawei состоит в списке компаний, которым не разрешается работать с бизнесом Штатов без соответствующей лицензии. Так, корпорация Google уже объявила о приостановке сотрудничества в направлении передачи оборудования, программного обеспечивания и технических услуг.

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Автор: Анна Манц
#сша #huawei #люпин

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