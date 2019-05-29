Песков сообщил об отсутствии задержек с поставками С-400 в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких задержек с поставками систем С-400 в Турцию нет. Контракт выполняется по плану.

Он отметил, что поставка осуществляется раньше запланированных изначально сроков. С такой просьбой ранее обратилась Анкара к Москве.

«Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану», — сказал Песков.

Ранее МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме, который Вашингтон якобы предъявил Анкаре, с требование отказаться от приобретения С-400.

Турецкая сторона неоднократно заявляла, что не собирается отказываться от закупки российских систем. Первая партя поступит в страну уже в июле. Американцы убеждены, что ЗРК не соответствуют стандартам НАТО. За их покупку они грозят вводом санкций и отменой процесса продажи Турции истребителей пятого поколения F-35.