Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи россиянке Марии Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) запустил эстафету помощи россиянке Марии Бутиной, которая находится в тюрьме в США.

Глава фонда Александр Малькевич обратился к политикам и общественным деятелям, которые «давали обещания, что будут помогать нашей соотечественнице».

«Удалось ли вам собрать какую-то сумму? Если да, хотелось бы знать, – какую?», — спросил он.

Ранее Бутина записала видеообращение, в котором рассказала, что ей необходима помощь, чтобы оплатить адвокатов, которые работают над подачей аппелляции на приговор.

Фонд защиты национальных ценностей призвал всех, кто неравнодушен к этой истории и судьбе Марии, помочь со сбором денег.

Ранее ФЗНЦ перевел первый транш в размере пяти миллионов рублей в Фонд Марии Бутиной на адвокатские расходы россиянки.