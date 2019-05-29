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10:25   29 Мая 2019
Россия

Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи россиянке Марии Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи россиянке Марии Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) запустил эстафету помощи россиянке Марии Бутиной, которая находится в тюрьме в США.

Глава фонда Александр Малькевич обратился к политикам и общественным деятелям, которые «давали обещания, что будут помогать нашей соотечественнице».

«Удалось ли вам собрать какую-то сумму? Если да, хотелось бы знать, – какую?», — спросил он.

Ранее Бутина записала видеообращение, в котором рассказала, что ей необходима помощь, чтобы оплатить адвокатов, которые работают над подачей аппелляции на приговор.

Фонд защиты национальных ценностей призвал всех, кто неравнодушен к этой истории и судьбе Марии, помочь со сбором денег.

Ранее ФЗНЦ перевел первый транш в размере пяти миллионов рублей в Фонд Марии Бутиной на адвокатские расходы россиянки.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #сша #общество #бутина

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