Крымский мост защищен от любой возможной агрессии

Охрана Крымского моста от военной агрессии со стороны Украины поставлена на запредельно высокий уровень, а в случае совершения каких-либо провокаций последует ассиметричный ответ.

Об этом заявил военный обозреватель Александр Артамонов, слова которого приводит в среду официальное издание Минобороны РФ «Звезда».

В частности, Артамонов выразил надежду на то, что у украинских военных хватит благоразумия, чтобы не развязывать войну. По его словам, в случае использования Киевом, например, полученных от США по уценке военных фрегатов Oliver Hazard Perry для провокации против Крымского моста, это будет рассмотрено как военная агрессия по отношению к нашей стане и в ответ могут начаться полномасштабные боевые действия.

Также эксперт рассказал, как организована защита Крымского моста – предусмотрена возможность нападения с воздуха, из-под воды, со стороны проходящих под переправой кораблей, а также есть опасность нанесения массированного ракетно-бомбового удара. При этом эксперт напомнил, что речь идет о защите не какого-то закрытого военного объекта, а моста длиной 19 километров, по которому только в течение неполного 2018 года из одной части России в другую переправились порядка четырех миллионов человек.

Воздух, море и сушу вокруг моста охраняют новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также ЗРК «Тор», «Бук-М2» и «Панцирь», которые несут круглосуточное боевое дежурство. Также Крымский мост охраняют истребители Су-27 и противолодочный самолет Ил-38, регулярно патрулирующие район вокруг переправы.

Для защиты опор моста от тарана брандерами (судами со взрывчаткой на борту), а также от случайного столкновения кораблей с опорами строители установили на них железобетонные палы. Ни одно из современных плавсредств, даже доверху заполненное взрывчаткой не сможет причинит вреда этим конструкциям. При этом за безопасность моста отвечают также черноморская противодиверсионная группа и пограничники.

С тех пор как Крымский мост был открыт, угрозы разрушить его, разбомбить или взорвать, раздаются постоянно и не только с украинской стороны. В частности, первым призыв «взорвать путинский Крымский мост» в своей колонке высказал американский журналист Том Роган в мае 2018 года, который и подал дурной пример всем остальным.

В отношении Рогана Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье «Подстрекательство к терроризму».

Вслед за американцем разглагольствовать о необходимости разрушить возведенную Россией переправу через Керченский пролив принялись различные украинские депутаты, политики и политологи, а также российский журналист Владимир Кара-Мурза-стариший, которого военный эксперт Артамонов назвал «черносотенным деятелем радиостанции «Свобода».