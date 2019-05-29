Политологи из РФ и Украины обменялись оскорблениями из-за Саакашвили

Российский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко устроили скандал в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Конфликт начался из-за экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Напомним, что 28 мая избранный глава Украины Владимир Зеленский вернул политику гражданство страны. Российский эксперт саркастически отреагировал на новость.

«Практика показывает, куда заявляется Михаил Николаевич [Саакашвили] , — там хайп, бардак и раздрай. Это здорово», — сказал Платошкин.

Однако Семченко подобное мнение возмутило. Он назвал оппонента «конченым идиотом», что вынудило политолога из России покинуть студию. Ведущая программы Ольга Скабеева посчитала, что таким заявлением участник конфликта раскритиковал не население Украины, а ее правительство.

Саакашвили стал украинским политиком в 2015 году: действующий тогда президент Украины Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность главы Одесской области. Но в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики. Летом следующего года его лишили гражданства, так как при получении он скрыл некоторые данные, в частности судимости в Грузии.

Осенью 2017 года политик незаконно попал на украинскую территорию со стороны Польши: он прорвался через кордоны правоохранительных органов и пограничной службы, которая запретила бывшему мэру посещать страну до 2021 года.

В марте Саакашвили заявлял, что 1 апреля отправится на Украину. Он был уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов и никто не сможет ему запретить посетить страну. Однако экс-президент прошел, а планы бывшего губернатора Одесской области поменялись. 3 апреля он вновь заявил о намерении вернуться в политику страны, так как считает, что может сыграть важную роль в истории государства и в случае необходимости занять высокую должность.

Аналогичное заявление он сделал после победы Зеленского на выборах президента. Однако пограничники напомнили, что у него нет законных оснований для въезда в страну.