Фонд защиты национальных ценностей перевел первый транш на адвокатские расходы Бутиной

Глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты Александр Малькевич сообщил, что на счет Фонда Марии Бутиной был переведен первый транш в размере пяти миллионов рублей. Всего требуется 43 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Фонд защиты национальных ценностей готов помочь россиянке Марии Бутиной оплатить юридическую помощь по апелляции на приговор суда. Первый транш позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания россиянки в тюрьме.

Кроме того, член ОП отметил, что 4 июня в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция с участием отца россиянки Валерия Бутина. На мероприятии глава Фонда ответит на вопросы журналистов и расскажет, как продвигается дело.