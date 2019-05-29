Продавец-кассир возглавил перечень востребованных профессий РФ

Сотрудники Института труда провели опрос, чтобы составить рейтинг самых популярных профессий в стране. Результаты представили в «Справочнике профессий» министерства труда и социальной защиты. В исследовании поучаствовали почти 27 тысяч организаций. Основным критерием составления перечня стала частота упоминаний тех или иных должностей респондентами.

В первую тройку вошли продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения. Из назвали 980, 862 и 557 компаний соответственно.

488 организаций выбрали юристов, еще 483 — специалистов по социальной работе. За ними следуют специалисты по закупкам с показателем 384 и педагог дополнительного образования для детей и взрослых, его выбрали 343 участников. Десятку закрывают профессии медицинская сестра, которая востребована у 312 респондентов, делопроизводитель — 297 голосов, и бухгалтер с показателем 241.

Вместе с тем, по данным на 22 мая, количество безработных россиян, которые подтвердили статус, составило почти 770 тысяч людей.