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9:50   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС

Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС

Бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом в среду, 29 мая, рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Решение и присвоении соответствующего звания было принято 29 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Инициатором такого предложения стал президент РФ Владимир Путин, сообщил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Путин отметил исторический вклад Назарбаева в становлении ЕАЭС.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

Напомним, Назарбаев сообщил, что уходит с поста президента 20 марта. Главой Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Президентские выборы состоятся 9 июня.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #назарбаев #еаэс

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