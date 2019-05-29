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Huawei считает, что действия США не несут пользы для кибербезопасности

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9:23   29 Мая 2019
Весь мир

Huawei считает, что действия США не несут пользы для кибербезопасности

Huawei считает, что действия США не несут пользы для кибербезопасности

Вашингтон пытается создать ложное чувство безопасности в киберпространстве, отвлечь от остальных проблем в этой области. Такое мнение выразил главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.

Он подчеркнул, что для компании важнейшим принципом всегда было обеспечение кибербезопасности. 

«Мы сделаем все возможное, чтобы продолжить поставлять безопасную и передовую продукцию», — сказал Сун Люпин.

Huawei считает, что действия США не несут пользы для кибербезопасности

При этом, по его словам, власти Штатов используют кибербезопасность как предлог для «получения общественной поддержки своих скрытых мотивов». Эти действия не оказывают положительного влияния, это лишь ложное чувство безопасности.

Напомним, несколько недель назад министерство торговли США внесло компанию Huawei в черный список. Теперь она не сможет закупать компоненты и технологии американских производителей. Huawei также оказалась в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без необходимых лицензий.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #кибербезопасность #huawei

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