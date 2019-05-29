Роскачество проверило магазинный и домашний фарш

Специалисты Роскачества исследовали мясной фарш из торговых точек и собственного приготовления, сообщила пресс-служба ведомства 29 мая.

Тесты проводили по 68 показателям качества и безопасности. В частности, эксперты проверили содержание тяжелых металлов, антибиотиков, соотношение белка и жира, внешние показатели. Испытаниям подверглась продукция 17 самых популярных производителей, а стоимость за килограмм варьировалась от 200 до 430 рублей.

В домашний фарш попало 30 процентов свинины и 70 процентов говядины.

Исследователи не нашли пестицидов и тяжелых металлов. Кроме этого, не было выявлено превышений по количеству фосфора. Вкусовые качества подтвердили все продукты, кроме двух испытуемых.

Однако в перемолотом мясе двух производителей эксперты обнаружили листерии — бактерии, которые могут вызвать пищевое заболевание. Еще две марки отметились значительным превышением содержания антибиотиков. В ряде товаров зафиксировали большое количество жировой и соединительной тканей.

Только восемь производителей успешно прошли проверку на свежесть. Информация на упаковке по поводу веса не подтвердилась только в одном случае, на счет массовой доли жира соврали четыре поставщика, а по поводу показателя белка — двое.

«По результатам исследований только один фарш «Домашний» сможет претендовать на российский Знак качества», — указано в сообщении Роскачества.

Служба обратила внимание на важность температурных условий при перевозке и продаже фарша. В этом кроется положительная сторона продукта, который приготовили самостоятельно. Причина проста — перемолотое мясо в домашних условиях обычно сразу же приготавливается.