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 Россия призвала ООН занять твердую позицию в вопросе вывода войск США из Сирии

Россия призвала ООН занять твердую позицию в вопросе вывода войск США из Сирии
9:02   29 Мая 2019
Весь мир

Россия призвала ООН занять твердую позицию в вопросе вывода войск США из Сирии

Россия призвала ООН занять твердую позицию в вопросе вывода войск США из Сирии

Россия призывает международное сообщество, ООН и международные гуманитарные организации занять твердую позицию, которая сможет повлиять на решение США о выводе войск из САР. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

В документе подчеркивается, что американские военные незаконно оккупировали сирийские территории, а также всячески поддерживают незаконные бандформирования. Кроме того, штабы обвиняют Штаты в препятствовании восстановления мирной жизни в арабском государстве.

«Призываем международное сообщество, профильные структуры ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для решения вопроса о скорейшем выводе войск», — сказано в документе

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #сирия #оон

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