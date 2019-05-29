Россия призвала ООН занять твердую позицию в вопросе вывода войск США из Сирии

Россия призывает международное сообщество, ООН и международные гуманитарные организации занять твердую позицию, которая сможет повлиять на решение США о выводе войск из САР. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

В документе подчеркивается, что американские военные незаконно оккупировали сирийские территории, а также всячески поддерживают незаконные бандформирования. Кроме того, штабы обвиняют Штаты в препятствовании восстановления мирной жизни в арабском государстве.