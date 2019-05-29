Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

 Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

 США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35

США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35
После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

 Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

 США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35

США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35
8:43   29 Мая 2019
Весь мир

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Легкомоторный самолет рухнул в городе Уайтхорс канадской территории Юкон. В результате ЧП погибли два человека - жители Аляски. Об этом в среду, 28 мая, сообщил телеканал CBC.

По данным СМИ, на борту самолета находились 56-летний Чарльз Эрик Бенсон и 58-летний Джеффри Брайан Бабкок. Он упал практически сразу после взлета. Известно, что воздушное судно направлялось в город Палмер в Аляске.

Коронер Хезер Джонс заявил, что оба пассажира скончались на месте. Правоохранители, а также служба транспортной безопасности ведут расследование инцидента.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крушение #чп #канада #аляска

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...