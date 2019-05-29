Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Легкомоторный самолет рухнул в городе Уайтхорс канадской территории Юкон. В результате ЧП погибли два человека - жители Аляски. Об этом в среду, 28 мая, сообщил телеканал CBC.

По данным СМИ, на борту самолета находились 56-летний Чарльз Эрик Бенсон и 58-летний Джеффри Брайан Бабкок. Он упал практически сразу после взлета. Известно, что воздушное судно направлялось в город Палмер в Аляске.

Коронер Хезер Джонс заявил, что оба пассажира скончались на месте. Правоохранители, а также служба транспортной безопасности ведут расследование инцидента.