США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35

США могут приостановить обучение турецких пилотов управлением истребителями F-35 из-за намерения Анкары приобрести российские системы С-400. Об этом 29 мая пишет агентство Reuters.

На данный момент обучение проходит на авиабазе Luke в Аризоне.

По словам источников агентства, окончательное решение еще не принято. Поэтому неясно, придется ли турецким военным покинуть страну или он смогут остаться до принятия окончательного решения.

Ранее в Турции заявили, что Анкара не собирается отказываться от покупки С-400, а первая партия должна поступить в июле.

Штаты считают, что С-400 не соответствуют стандартам НАТО. Из-за планов Турции они грозят санкциями и отменой продажи новейших самолетов F-35.