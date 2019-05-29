Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

 Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

 США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35

США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35
После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

 Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Канаде

 США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35

США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35
8:20   29 Мая 2019
Весь мир

США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35

США могут прервать обучение турецких пилотов на F-35

США могут приостановить обучение турецких пилотов управлением истребителями F-35 из-за намерения Анкары приобрести российские системы С-400. Об этом 29 мая пишет агентство Reuters.

На данный момент обучение проходит на авиабазе Luke в Аризоне.

По словам источников агентства, окончательное решение еще не принято. Поэтому неясно, придется ли турецким военным покинуть страну или он смогут  остаться до принятия окончательного решения.

Ранее в Турции заявили, что Анкара не собирается отказываться от покупки С-400, а первая партия должна поступить в июле.

Штаты считают, что С-400 не соответствуют стандартам НАТО. Из-за планов Турции они грозят санкциями и отменой продажи новейших самолетов F-35.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...