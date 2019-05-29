Венесуэльская экономика за пять лет сократилась вдвое

Отрицательная динамика экономики Венесуэлы с 2013 по 2018 год превысила 47 процентов, сообщает Центральный банк Боливарианской Республики.

Согласно данным доклада ЦБ, показатель инфляции достиг 130060 процентов. Предыдущий доклад был обнародован в 2015 году, после чего власти приостановили обнародование данных, заявляя о том, что данный вопрос находится в плоскости экономической войны.

Также отмечается, что доходы от продажи нефти в прошлом году составили 29,8 миллиарда долларов, что на 5,6 процентов меньше, чем в 2017.

Венесуэла в последние годы переживает серьезный социально-экономический кризис, сопровождающийся ускоренным обесцениванием национальной валюты (боливара) и гиперинфляцией. МВФ прогнозирует, что к концу текущего года инфляция достигнет 10 миллионов процентов.