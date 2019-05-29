Японский МИД выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника при нападении в Кавасаки

Глава МИД Японии Таро Коно выразил соболезнования в связи с трагической смерти сотрудника ведомства в ходе нападения мужчины с ножом в городе Кавасаки.

Отмечается, что Сатоси Ояма был молодым специалистом по бирманскому языку, который работал в посольстве Японии в Мьянме

Коно выразил сожаления в связи с инидентом, а также выразил соболезнования его семье. Он подчеркнул, что ведомство окажет всю возможную поддержку его семье. Также он попросил СМИ проявить такт к родственникам дипломата.

В минувший вторник утром мужчина с ножом напал на ждущих автобуса школьниц и их родителей. Меньше чем за минуту ему удалось ранить 17 девочек и двух взрослых, среди которых был сотрудник МИД Ояма, а после он нанес себе смертельный удар. К вечеру одна из девочек и дипломат скончались в больнице. Японский премьер Синдзо Абэ распорядился усилить меры по обеспечению безопасности.