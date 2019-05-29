Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

 Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

 Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС

Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС
После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

 Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

 Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС

Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС
7:05   29 Мая 2019
Весь мир

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя Су-57, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, первый самолет министерство получит к концу текущего года. По его словам, речь идет о серийном производстве.

По итогам инспекции предприятия он отметил, что представители МО РФ полностью удовлетворены готовностью предприятия к серийному производству Су-57. Криворучко выразил надежду, что все соответствующие планы будут выполнены.

Во время поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации Су-57.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российских оборонных предприятий заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ истребителями пятого поколения Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#су-57

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...