КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя Су-57, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, первый самолет министерство получит к концу текущего года. По его словам, речь идет о серийном производстве.

По итогам инспекции предприятия он отметил, что представители МО РФ полностью удовлетворены готовностью предприятия к серийному производству Су-57. Криворучко выразил надежду, что все соответствующие планы будут выполнены.

Во время поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации Су-57.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российских оборонных предприятий заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ истребителями пятого поколения Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей.