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 Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС

Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС
После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

 Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57

 Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС

Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС
6:47   29 Мая 2019
Весь мир

Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС

Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС

Россия и Аргентина обсуждают место для строительства АЭС большой мощности, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Сопредседатель межправительственной комиссии двух стран отметил, что рабочая группа уже создана. Сейчас идет речь о подборе конкретного участка. Отмечается, что группа занимается «конкретизированием всех вещей».

Данкверт отметил, что обсуждение может привести к «очень серьезному прорыву».

Ранее в рамках саммита G20 между Россией и Аргентиной был подписан документ о партнерстве в области мирного использования атомной энергетики.

В понедельник и вторник в Буэнос-Айресе прошли экспертные консультации и заседание межправительственной комиссии Аргентины и РФ. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, энергетики, науки, технологий, а также сельского хозяйства. В соответствии с итоговым протоколом, Россия и Аргентина подтвердили интерес к реализации совместным проектов в атомной сфере.

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Автор: Олег Королев
#россия #аэс #аргентина

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