Россия и Аргентина обсуждают место строительства новой АЭС

Россия и Аргентина обсуждают место для строительства АЭС большой мощности, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Сопредседатель межправительственной комиссии двух стран отметил, что рабочая группа уже создана. Сейчас идет речь о подборе конкретного участка. Отмечается, что группа занимается «конкретизированием всех вещей».

Данкверт отметил, что обсуждение может привести к «очень серьезному прорыву».

Ранее в рамках саммита G20 между Россией и Аргентиной был подписан документ о партнерстве в области мирного использования атомной энергетики.

В понедельник и вторник в Буэнос-Айресе прошли экспертные консультации и заседание межправительственной комиссии Аргентины и РФ. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, энергетики, науки, технологий, а также сельского хозяйства. В соответствии с итоговым протоколом, Россия и Аргентина подтвердили интерес к реализации совместным проектов в атомной сфере.