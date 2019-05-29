Советник министра обороны России рассказал о попытках США дестабилизировать Россию

Советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий рассказал о возможных мерах США, нацеленных на дестабилизацию России.

В эфире телеканала «Звезда» он рассказал, что американская корпорация RAND, выполняющая роль стратегического исследовательского центра, подготовила многостраничный доклад, в котором описала методы давления на РФ.

По словам Ильницкого, в первую очередь Вашингтон планирует оказывать давление на Сирию и Украину. В частности, США планируют продолжить поставки оружия на Украину, а также поддерживать оппозиционные группировки в САР.

Ильницкий отметил, что США попытаются убрать российских военных из Приднестровья. При этом такой шаг не является для них основным.

Советник отметил, США продолжат выстраивать «дестабилизирующую дугу» от Черного моря до Прибалтики, где Белоруссия играет одну из ключевых ролей. Также он отметил, что все больше внимания американская сторона уделяет противоречиям в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Также в докладе предлагается ослабить Россию, стимулируя миграцию образованной молодежи и квалифицированных кадров.

В заключение советник подчеркнул, что доклад RAND описывает шаги, которые должны лишить Россию будущего, разрушить идеологию и разрушить конфликты. При этом Ильницкий отмечает, что Вашингтон не понимает нынешней силы России.