Трамп отметил успешность своего визита в Японию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что завершившийся во вторник визит в Японию оказался «чрезвычайно удачным».

На своей странице в Twitter Трамп отметил, что вернулся из «чрезвычайно успешной» поездки в Токио. По его словам, по многим вопросам был достигнут значительный прогресс.

«Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!», - отметил президент США.

Во вторник Трамп вместе с японским премьером Синдзо Абэ посетил на базе Йокосука крупнейший корабль японских ВМС - вертолетоносец «Кага». Главы д государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио «крепок, как никогда». Также он выступил перед американскими военными на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp, расположенном на базе Йокосука.

Накануне президент США встретился с новыми императором Японии Нарухито, став первым главой государства, удостоившимся его аудиенции.