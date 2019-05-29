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Трамп отметил успешность своего визита в Японию

Трамп отметил успешность своего визита в Японию

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5:35   29 Мая 2019
Весь мир

Трамп отметил успешность своего визита в Японию

Трамп отметил успешность своего визита в Японию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что завершившийся во вторник визит в Японию оказался «чрезвычайно удачным».

На своей странице в Twitter Трамп отметил, что вернулся из «чрезвычайно успешной» поездки в Токио. По его словам, по многим вопросам был достигнут значительный прогресс.

«Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!», - отметил президент США.

Во вторник Трамп вместе с японским премьером Синдзо Абэ посетил на базе Йокосука крупнейший корабль японских ВМС - вертолетоносец «Кага». Главы д государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио «крепок, как никогда». Также он выступил перед американскими военными на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp, расположенном на базе Йокосука.

Накануне президент США встретился с новыми императором Японии Нарухито, став первым главой государства, удостоившимся его аудиенции.

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Автор: Олег Королев
#япония #трамп

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