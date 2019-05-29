После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.

Согласно результатам мед освидетельствования, в крови водителя не было выявлено алкоголя. По факту ДТП со смертельным исходом уссурийские следователи возбудили дело по статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В полиции отметили, что в отношении водителя автобуса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В минувший вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, еще 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане Китая. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Пострадавших доставили в больницу, большая их часть была отпущена после оказания медпомощи. На данный момент в реанимации находится один гражданин КНР, 38 туристов размещены в гостинице.