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После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

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После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

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4:56   29 Мая 2019
Россия

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.

Согласно результатам мед освидетельствования, в крови водителя не было выявлено алкоголя. По факту ДТП со смертельным исходом уссурийские следователи возбудили дело по статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В полиции отметили, что в отношении водителя автобуса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В минувший вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, еще 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане Китая. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Пострадавших доставили в больницу, большая их часть была отпущена после оказания медпомощи. На данный момент в реанимации находится один гражданин КНР, 38 туристов размещены в гостинице.

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Автор: Олег Королев
#дтп #приморье #китай

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