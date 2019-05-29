«Отцовский капитал» может появиться в России

Дополнительные субсидии для многодетных семей могут появиться в России, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

Согласно документу, в РФ предлагается ввести понятие «отцовского капитала», который будет выплачиваться при появлении в семье третьего ребенка при условии, если все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в официальном браке.

Размер выплат многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом отцовский капитал не будет исключать выплату материнского.

Ожидается, что реализация проекта начнется с Дальнего Востока, Крыма, Севастополя и Калининградской области. В случае успеха его реализация продолжится в других регионах страны.

Предполагается, что данные меры помогут достичь к 2024 году среднего коэффициента рождаемости на уровне 1,92-2,05 детей на одну женщину, чего требует нацпроект. По предварительным расчетам, на реализацию программы потребуется более триллиона рублей в течение пяти лет.