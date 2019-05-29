Армия Хафтара передала Каиру опасного египетского террориста

Ливийская национальная армия экстрадировала в Египет опасного террориста Хишама Ашмауи, сообщает портал Youm7 со ссылкой на источники в египетских органах безопасности.

Ранее сообщалось, что глава Службы общей разведки Египта Аббас Камель встретился с командующим ЛНА Халифой Хафтаром.

Представители ЛНА в октябре минувшего года сообщили, что в ливийском городе Дерна был пойман бывший военнослужащий египетской армии Хишам Ашмауи, разыскиваемого в Египте за причастность к терроризму. Египетские СМИ называют Ашмауи самым опасным египетским террористом. Ранее проходивший службу в одном из элитных подразделений спецназа мужчина приобрел радикальные взгляды, а после присоединился к террористическим группировкам.

Ашмауи подозревается в совершении крупных терактов. В частности, он обвиняется в атаке на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 военных. Также он является одним из организаторов террористических группировок «Бейт аль-Макдис» (позже вошла в состав ИГ*) и «Мурабитун» (присоединилась к Аль-Каиде*).

*Террористические организации, запрещенные судом в России.