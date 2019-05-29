Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

 Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях

Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Армия Хафтара передала Каиру опасного египетского террориста

Армия Хафтара передала Каиру опасного египетского террориста

 Арабская коалиция нанесла удары по йеменской столице

Арабская коалиция нанесла удары по йеменской столице
Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

 Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях

Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях
Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

 Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Армия Хафтара передала Каиру опасного египетского террориста

Армия Хафтара передала Каиру опасного египетского террориста

 Арабская коалиция нанесла удары по йеменской столице

Арабская коалиция нанесла удары по йеменской столице
3:35   29 Мая 2019
Весь мир

Арабская коалиция нанесла удары по йеменской столице

Арабская коалиция нанесла удары по йеменской столице

Самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли удары по позициям повстанцев столице Йемена, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По информации телеканала, коалиция в том числе атаковала удары по оружейным складам на авиабазе аль-Дулаими на севере Саны.

В воскресенье сообщалось, что средства ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник со взрывчаткой, принадлежащий хуситам. Отмечалось, что БПЛА направлялся в сторону аэропорта короля Абдаллы в Джизане. При этом представители повстанцев заявили, что операция была проведена успешно и беспилотники достигли военных самолетов, находящихся в воздушной гавани.

Представитель коалиции в Йемене Турки Аль-Малики заявил, что за это хуситы «заплатят высокую цену».

Военно-политический конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. Правительство с марта 2015 года поддерживает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#йемен #хуситы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...