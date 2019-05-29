Арабская коалиция нанесла удары по йеменской столице

Самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли удары по позициям повстанцев столице Йемена, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По информации телеканала, коалиция в том числе атаковала удары по оружейным складам на авиабазе аль-Дулаими на севере Саны.

В воскресенье сообщалось, что средства ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник со взрывчаткой, принадлежащий хуситам. Отмечалось, что БПЛА направлялся в сторону аэропорта короля Абдаллы в Джизане. При этом представители повстанцев заявили, что операция была проведена успешно и беспилотники достигли военных самолетов, находящихся в воздушной гавани.

Представитель коалиции в Йемене Турки Аль-Малики заявил, что за это хуситы «заплатят высокую цену».

Военно-политический конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. Правительство с марта 2015 года поддерживает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.