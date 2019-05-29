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3:07   29 Мая 2019
Весь мир

Польский политик призвал Качиньского ответить перед судом за оскорбления в адрес РФ

Польский политик призвал Качиньского ответить перед судом за оскорбления в адрес РФ

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский должен ответить перед Государственным трибуналом Польши за свои высказывания в сторону России. Об этом заявил лидер партии KORWiN Януш Корвин-Микке.

Политик выступил за хорошие отношения с Москвой. Он заявил, что тот, кто отталкивает Россию - совершает преступление.

Корвин-Микке заявил, что Качиньский оскорбляет Россию, тем самым портя отношения. По словам экс-депутата, за это он должен ответить перед судом, поскольку «сейчас угрозу представляет Украина».

Он отметил, что на Украине вновь начались фашистские движения, которые не пользуются особой поддержкой, однако она «больше, чем у Гитлера за его трехлетний период». Корвин-Микке отметил, что для Польши Россия является «врагом врага», которым следует налаживать отношения.

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Автор: Олег Королев
#польша #качиньский

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