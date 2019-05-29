Захарова прокомментировала требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского

Дипломат напомнила, что депутаты областной администрации Львова потребовали от Зеленского больше не использовать русский язык в своих выступлениях, поскольку это «выполняется без соблюдения законодательства» и нарушает права граждан.

Захарова выразила мнение, что тот факт, что Зеленский всегда говорил на русском языке и при этом его выбрали президентом демонстрирует, что украинцы не нуждаются в этом законе.

Представитель МИД РФ отметила, что за Зеленского проголосовали 13,5 миллионов граждан Украины. По ее словам, это доказывает факт того, что закон о языке никому не нужен, кроме крайних националистов, которые «очнулись» уже после выборов.