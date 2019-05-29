США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности

Сингапур оказался на первом месте в рейтинге конкурентоспособности стран Международного институт управленческого развития (IMD). При этом США опустились с первой на третью позицию.

В пресс-релизе IMD отмечается, что Сингапур оказался на первой позиции впервые с 2010 года. Причинами его подъема называется передовая технологическая инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы, благоприятные для бизнеса иммиграционные законы, а также эффективные способы открытия бизнеса.

На втором месте оказался Гонконг. Россия по-прежнему находится на 45-ом месте. Венесуэла осталась на последнем, 63-м месте.

Отмечается, что первоначальный импульс укрепления доверия к первой волне налоговой реформы президента США Дональда Трампа исчез. Однако, страна все еще задает глобальные темпы роста уровня инфраструктуры и экономических показателей.

Подчеркивается, что на конкурентоспособность экономики США повлияли более высокие цены на топливо, сократившийся экспорт высокотехнологичных товаров и колебания стоимости доллара.