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1:59   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Украина должна поменять соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, поскольку его текущие условия экономически уничтожают страну. Об этом заявил представитель украинский партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

В 2014 году Украина одписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу.

Медведчук отметил, что украинцы не должны больше терпеть пагубность ЗСТ для страны. По его словам, условия зоны уничтожают Украину, поскольку та только находится на пути экономического становления и является самой коррумпированной и самой бедной в Европе.

По словам политика, Украина должна сначала строить «Европу внутри себя»: достигать европейского уровня жизни, пенсий и зарплат, а также уровня правовой и судебной защиты. По его мнению, это не зависит от ЗСТ с Евросоюзом.

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Автор: Олег Королев
#ес #украина

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