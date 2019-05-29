Украинский экс-генерал рассказал об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана рассказал о планировании операции по «разблокированию» украинских военных в Крыму в марте 2014.

По его словам, операция была разработана и подготовлена в Генштабе. Она подразумевала переброску личного состава на полуостров для «разблокирования» воинских частей.

Замана отметил, что личный состав уже посадили в самолеты, которые дошли до морского побережья Крыма. Однако затем пилотам приказали вернуться на аэродромы базирования. По его словам, на этом операция закончилась.

Экс-военный, обвиняемый в госизмене, отметил, что не видел по данному поводу официальных документов. При этом он заявил, что подробности ему рассказали должностные лица, которые принимали непосредственное участие.

Он также заявил, что его уголовное преследование по обвинению в госизмене инициировал главный военный прокурор Анатолий Матиос, который выполнил указания экс-президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова. Он объяснил расследование «личным конфликтом».