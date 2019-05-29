Курц пояснил, почему отказался стать врио канцлера Австрии

Экс-канцлер Австрии, глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц прокомментировал свой отказ от должности временно исполняющего обязанности канцлера.

Федеральный президент страны Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного вотума недоверия. Все ушедшие в отставку члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до сентябрьских выборов, кроме Курца. Обязанности канцлера временно перешли Хартвигу Легеру.

Курц заявил, что на прошлой и текущей неделях был в постоянном контакте с федеральным президентом на фоне ситуации в стране. Он обсуждал с ним возможность вынесения парламентом вотума недоверия, а также последующие шаги.

По его словам, что они решили, что будет имть смысл дать нынешнему правительству временные обязанности. Также Курц и Ван дер Беллен пришли к тому, что парламент может счесть провокацией, если экс-канцлер представит Австрию в Брюсселе.