США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

США не станут отправлять на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) каких-либо представителей, как и прошлые годы. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Госдепе.

Собеседник отметил, что позиция США по данному мероприятию не меняется многие годы. По его словам, Вашингтон не направляет туда правительственную делегацию, как и ранее.

Ранее американский посол в РФ Джон Хантсман подтвердил РИА «Новости», что не намерен в этом году принимать участие в ПМЭФ. Он отметил, что решение об участии принимают представители отдельных компаний из США.

ПМЭФ в текущем году состоится 6-8 июня. Ранее сообщалось, что мероприятие посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXIII Петербургского международного экономического форума, отметив вклад ПМЭФ в развитие международного сотрудничества