Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

 Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях

Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

 Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной

Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной
США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

 Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

 Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях

Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

 Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной

Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной
США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

 Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

1:03   29 Мая 2019
Весь мир

США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

США не станут отправлять на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) каких-либо представителей, как и прошлые годы. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Госдепе.

Собеседник отметил, что позиция США по данному мероприятию не меняется многие годы. По его словам, Вашингтон не направляет туда правительственную делегацию, как и ранее.

Ранее американский посол в РФ Джон Хантсман подтвердил РИА «Новости», что не намерен в этом году принимать участие в ПМЭФ. Он отметил, что решение об участии принимают представители отдельных компаний из США.

ПМЭФ в текущем году состоится 6-8 июня. Ранее сообщалось, что мероприятие посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXIII Петербургского международного экономического форума, отметив вклад ПМЭФ в развитие международного сотрудничества

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пмэф #госдеп сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...