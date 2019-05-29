Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Боевики «Джебхат ан-Нусры»* готовят ракетные установки «Град» и «Слон» для запуска отправляющих веществ по Алеппо и позициям армии Сирии. Об этом сообщил РИА «Новости» глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

Отмечается, что террористы готовят заминированные машины с зарядами, начиненными хлором, белым фосфором и фосфатами, запрещенными международной конвенцией, а также ракеты с боеголовками. Боевики намерены применить данное оружие в жилых кварталах на юго-западе и на севере города.

Также правозащитники отмечают, что террористы организовали склад с отравляющими веществами в поселении Аль-Мансура, расположенном в десяти километрах к западу от Алеппо.

Собеседник агентства подчеркнул, что отправляющие вещества террористы планируют применить в спорных районах, чтобы обвинить в химической атаке армию Сирии. По его мнению, это должно помочь остановить военную операцию, что позволит боевикам перегруппироваться.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.