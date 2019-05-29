Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

 Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях

Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

 Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной

Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной
США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

 Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

 Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях

Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

 Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной

Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной
США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

США не станут отправлять официальных представителей на ПМЭФ

 Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

0:45   29 Мая 2019
Весь мир

Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Правозащитники заявили о подготовке террористами химатаки в сирийском Алеппо

Боевики «Джебхат ан-Нусры»* готовят ракетные установки «Град» и «Слон» для запуска отправляющих веществ по Алеппо и позициям армии Сирии. Об этом сообщил РИА «Новости» глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

Отмечается, что террористы готовят заминированные машины с зарядами, начиненными хлором, белым фосфором и фосфатами, запрещенными международной конвенцией, а также ракеты с боеголовками. Боевики намерены применить данное оружие в жилых кварталах на юго-западе и на севере города.

Также правозащитники отмечают, что террористы организовали склад с отравляющими веществами в поселении Аль-Мансура, расположенном в десяти километрах к западу от Алеппо.

Собеседник агентства подчеркнул, что отправляющие вещества террористы планируют применить в спорных районах, чтобы обвинить в химической атаке армию Сирии. По его мнению, это должно помочь остановить военную операцию, что позволит боевикам перегруппироваться.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #джебхат ан-нусра #химатака

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...