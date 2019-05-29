Макрон заявил о возможности встречи в «нормандском формате»

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности созвать встречу в «нормандском формате», как только для этого будут политические условия.

Макрон отметил, что хотел бы организовать данную встречу. По его словам, Франция предпримет инициативу при возникновении возможности.

Также Макрон заявил, что в ближайшее время намерен провести диалог с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он не исключил возможного визита в украинскую столицу.

Ранее в Кремле заявляли, что на данный момент нет ясности относительно возможности данной встречи нет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что Москва не против «нормандского формата», но не является сторонником встречи ради встречи.

Перед этим американский спецпредставитель Курт Волкер не исключил, что встреча нормандской четверки состоится в июле. По его словам, Россия и США находятся в диалоге по вопросу выполнения минских договоренностй.